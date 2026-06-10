Вестник Кавказа

"Ахмат" усилился вратарем "Велеса"

"Ахмат" усилился вратарем "Велеса"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Ахмат" объявил о подписании контракта с Расулом Мицаевым. Последние полтора года он защищал цвета московского "Велеса"

Футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с вратарем Расулом Мицаевым, выступавшим последние полтора года за московский "Велес". Об этом информирует пресс-служба грозненского клуба.

Соглашение с 23-летним голкипером рассчитано на три года.

"Расул Мицаев вернулся на родину. Чеченский голкипер перешел из "Велеса" в "Ахмат". 23-летний вратарь будет защищать цвета родного клуба ближайшие ближайшие три года. По истечение контракта клуб имеет приоритетное право продлить его еще на один сезон"

– пресс-служба "Ахмата"

Мицаев начал заниматься футболом в Нальчике, а перешел в академию футбола "Рамзан" в Грозном.

"Был в системе московского "Динамо". В карьере игрока были такие клубы, как "Динамо" Махачкала, "Авангард" Курск, "Спартак" Нальчик и "Велес". Добро пожаловать домой, Расул!"

– пресс-служба грозненской команды

Напомним, в сезоне 2025/26 грозненцы заняли 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 30 туров они набрали 37 очков.

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