"Ахмат" усилился вратарем "Велеса"

Футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с вратарем Расулом Мицаевым, выступавшим последние полтора года за московский "Велес". Об этом информирует пресс-служба грозненского клуба.
Соглашение с 23-летним голкипером рассчитано на три года.
"Расул Мицаев вернулся на родину. Чеченский голкипер перешел из "Велеса" в "Ахмат". 23-летний вратарь будет защищать цвета родного клуба ближайшие ближайшие три года. По истечение контракта клуб имеет приоритетное право продлить его еще на один сезон"
– пресс-служба "Ахмата"
Мицаев начал заниматься футболом в Нальчике, а перешел в академию футбола "Рамзан" в Грозном.
"Был в системе московского "Динамо". В карьере игрока были такие клубы, как "Динамо" Махачкала, "Авангард" Курск, "Спартак" Нальчик и "Велес". Добро пожаловать домой, Расул!"
– пресс-служба грозненской команды
Напомним, в сезоне 2025/26 грозненцы заняли 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 30 туров они набрали 37 очков.