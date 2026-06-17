Форвард "Карабаха" продолжит карьеру в шотландском гранде

Шотландский "Селтик" приобрел колумбийского форварда "Карабаха" Камило Дурана. В прошлом сезоне он отметился пятью голами в Лиге чемпионов.

Колумбийский нападающий футбольного клуба "Карабах" (Азербайджан) Камило Дуран перебрался в "Селтик" (Шотландия). Об этом информирует пресс-служба шотландской команды.

С 24-летним форвардом подписано пятилетнее соглашение.

В прошлом сезоне Дуран провел за "Карабах" 30 матчей в чемпионате Азербайджана, отметившись в них девятью мячами и девятью результативными передачами. На его счету также пять голов и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

Напомним, в сезоне 2025/26 "Селтик" стал чемпионом Шотландии. "Карабах" финишировал в первенстве Азербайджана на второй строчке, которое дает право сыграть в квалификации Лиги Европы.