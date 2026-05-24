Колумбийский защитник Медина покинул "Карабах"

Кевин Медина покидает "Карабах" после шести лет в клубе. Игрок продолжит карьеру в одной из азиатских команд.

"Карабах" объявил об уходе колумбийского защитника Кевина Медины, который являлся столпом обороны азербайджанского клуба с 2020 года.

По информации СМИ, Медина продолжит выступать за один из азиатских клубов.

Отметим, что Медина за 6 лет в "Карабахе" провел 184 игры. Пиком выступлений за "скакунов" стала игра в Лиге чемпионов в минувшем сезоне, по итогам общего этапа турнира колумбиец оказался в пятерке лучших игроков по числу отборов.