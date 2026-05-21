"Карабах" покинули три футболиста

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Агдамский "Карабах" начал формировать состав к новому сезону. Команду покинули три футболиста.

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" прекратил сотрудничество с тремя игроками. Команду покинули Эммануэль Аддаи, Рамиль Шейдаев и Сами Ммае. 

Нападающий Рамиль Шейдаев присоединился к "скакунам" осенью прошлого года, однако не сумел закрепиться в составе. Ганский полузащитник Аддаи провел за "Карабах" около 40 игр за два года, он запомнился голом в ворота "Копенгагена" в Лиге чемпионов. 

Марокканец Ммае вернется в загребское "Динамо" после завершения арендного соглашения. За "Карабах" он провел всего три игры.

