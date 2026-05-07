США заговорили о восстановлении отношений с Грузией

Представители Госдепартамента США, прилетевшие сегодня с рабочим визитом в Тбилиси, на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе подняли вопросы восстановления отношений и стратегическое партнерство двух стран.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня принял делегацию Госдепартамента США, прибывшую в столицу Грузии с рабочим визитом. Темой беседы стали вопросы восстановления отношений между двумя странами, а также развития стратегического партнерства на основе конкретной дорожной карты.

"Премьер-министр заявил, что Грузия и впредь готова вносить вклад в усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе"

- заявление правительства

Также грузинский премьер в очередной раз подтвердил готовность властей Грузии восстановить двусторонние отношения с США на принципах взаимного уважения и сотрудничества, а также дал положительную оценку интерес Вашингтона к Тбилиси, что в последнее время проявляется в активизации контактов между сторонами, сообщает Report.

Представители американского Госдепа на встрече подчеркнули роль Грузии как надежного и важного партнера в регионе.

Напомним, ранее мы писали о том, что представители Государственного департамента США прилетели в Грузию с рабочим визитом, который продлится до 29 мая, в ходе него запланировано проведение встреч с властями, представителями оппозиции, главами госкорпораций и бизнеса. Визит проводится с целью повышения благополучия грузинского и американского народов, а также направлен на улучшение улучшения двусторонних отношений между Грузией и США, пояснили в посольстве США.