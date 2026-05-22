Представители Госдепа США прибыли в Грузию

Делегация Госдепартамента Соединенных Штатов приехала в грузинскую столицу. Визит продлится до 29 мая, в ходе него запланировано проведение встреч с властями, представителями оппозиции, главами госкорпораций и бизнеса.

Как пояснили в посольстве, визит проводится с целью повышения благополучия грузинского и американского народов, а также направлен на улучшение улучшения двусторонних отношений между Грузией и США.