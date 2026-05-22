Вестник Кавказа

Представители Госдепа США прибыли в Грузию

Флаг Грузии и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегация Госдепартамента Соединенных Штатов приехала в грузинскую столицу. Визит продлится до 29 мая, в ходе него запланировано проведение встреч с властями, представителями оппозиции, главами госкорпораций и бизнеса.

Представители Государственного департамента США прилетели в Грузию для совершения рабочего визита, сообщила пресс-служба американского посольства в Тбилиси.

Уточняется, что визит американских гостей продлится до 29 мая.

В рамках поездки делегация из Соединенных Штатов встретится с грузинскими властями, а также представителями оппозиционных партий.

Кроме того, запланирована встреча с представителями грузинского бизнеса и значимыми религиозными деятелями

Как пояснили в посольстве, визит проводится с целью повышения благополучия грузинского и американского народов, а также направлен на улучшение улучшения двусторонних отношений между Грузией и США.

 

