Необходимо сократить различия между селом и городом – Ильхам Алиев

Азербайджан должен стремиться к тому, чтобы люди возвращались из городов в села, такое заявление сделал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.

Он отметил, что на недавно прошедшем в Баку Всемирном форуме городов участники обсуждали вопросы урбанизации и глобальную проблему сокращения числа жителей деревни.

Как подчеркнул Ильхам Алиев, из-за этого наблюдается застой в развитии сельского хозяйства.

При этом, такая проблема характерна не только для Азербайджана, заметил он. Это общемировая тенденция.

"Мы же должны сделать так, чтобы начался процесс возвращения не из сел в города, а из городов в села. Для этого, разумеется, должны быть сокращены различия между селом и городом по любым направлениям"

– Ильхам Алиев

В этой связи в Азербайджане будет принята Государственная программа по развитию сельско-хозяйственного сектора экономики, рассказал президент.

Как отметил Ильхам Алиев, важную роль в развитии этого направления играют субсидии и льготные выплаты.

"Азербайджан является одной из редких стран в мире, которая применяет широкомасштабные и многообразные механизмы субсидирования"

– Ильхам Алиев

Кроме того, по словам главы государства, большое количество зарубежных стран желает сотрудничать с Баку.

"Мы имеем очень высокую репутацию, очень позитивный имидж в мире. Азербайджан уже известен в мире как средняя держава, и компании из многих стран хотят сотрудничать с нами в различных областях"

— Ильхам Алиев

Это дает определенный стимул к развитию, подчеркнул он.