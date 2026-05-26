США помогут Армении с разработкой запасов редкоземельных минералов

Никол Пашинян сообщил о планах Армении изучать недра с использованием современных технологий. Помогать ей в этом будут США, добавил он.

Соединенные Штаты окажут помощь Армении в вопросе изучения недр и разработке запасов редкоземельных минералов. Об этом сообщил в ходе брифинга 28 мая премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге.

Он отметил, что редкоземельные минералы играют сейчас очень важную роль в развитии искусственного интеллекта.

"Добывающая промышленность за последние десятилетия сильно изменилась, и в контексте развития (технологий) искусственного интеллекта особую роль приобрели редкоземельные минералы. Есть важный проект, который мы должны осуществить совместно с США. Это изучение недр Армении с использованием современных технологий"

– армянский премьер

Напомним, на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио посещал Армению, где провел встречу с главой МИД республики Арарат Мирзояном. В ходе визита было оформлено рамочное соглашение между Вашингтоном и Ереваном об обеспечении поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов. 

