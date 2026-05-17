Топурия рассказал о своей давней мечте

Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории Илия Топурия рассказал, что до начала карьеры в MMA мечтал завоевать медаль Олимпийских игр по греко-римской борьбе.

Он напомнил, что в свое время занимался этим видом спорта в Грузии вместе со своим братом, передает MMA Pros Pick.

"До перехода в ММА мы с братом занимались греко-римской борьбой в Грузии, и нашей мечтой всегда было стать олимпийскими чемпионами"

– Илия Топурия

Дебют испано-грузинского спортсмена в смешанных единоборствах состоялся весной 2015 года. В UFC Топурия выступает с 2020 года. За это время он провел 17 поединков, одержав во всех из них победы.

Свой следующий бой Топурия проведет против американца Джастина Гэтжи. Это будет главный поединок турнира UFC, который состоится в Белом доме через две недели.