Арман Царукян рассказал о подготовке к турниру UFC в Белом доме

Арман Царукян признался, что ему не очень нравится роль запасного на турнире UFC в Вашингтоне. При этом он подчеркнул, что уже начал подготовку к нему.

При этом Царукян указал на то, что ему не очень приятно быть запасным титульного поединка между чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузинским бойцом Илией Топурия и представителем США Джастином Гэтжи, передает FREAK.MMA.

"Я в предвкушении. Если что-то случится, они позовут меня, к этому готовлюсь. Уже сижу на диете. Всегда неприятно быть запасным, но что поделать"

– Арман Царукян

Турнир UFC, который будет приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости США, состоится в Белом доме 14-15 июня. В титульном бою встретятся Топурия и Гэтжи. Царукян назначен запасным данного поединка.

Напомним, последний на данный момент выход Царукяна в октагон состоялся осенью 2025 года. Тогда он одолел Дэна Хукера.