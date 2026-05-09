Арман Царукян рассказал о подготовке к турниру UFC в Белом доме

Боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в легкой весовой категории, рассказал, как он готовится к июньскому турниру UFC в Белом доме.
Он подчеркнул, что уже начал сидеть на диете.
При этом Царукян указал на то, что ему не очень приятно быть запасным титульного поединка между чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузинским бойцом Илией Топурия и представителем США Джастином Гэтжи, передает FREAK.MMA.
"Я в предвкушении. Если что-то случится, они позовут меня, к этому готовлюсь. Уже сижу на диете. Всегда неприятно быть запасным, но что поделать"
– Арман Царукян
Турнир UFC, который будет приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости США, состоится в Белом доме 14-15 июня. В титульном бою встретятся Топурия и Гэтжи. Царукян назначен запасным данного поединка.
Напомним, последний на данный момент выход Царукяна в октагон состоялся осенью 2025 года. Тогда он одолел Дэна Хукера.