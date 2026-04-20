Палестина отмечает годовщину Накбы

Сегодня, спустя 78 лет после изгнания с родных земель и став беженцами на Западном берегу, в Газе и соседних странах после провозглашения Израиля, палестинцы не отказались от права вернуться на историческую родину.

Народ Палестины сегодня отмечает годовщину Накбы ("Катастрофы"), знаменующей изгнание сотен тысяч палестинцев в 1948 году. В Рамалле на Западном берегу прошли массовые марши, участники которых требуют признания своих прав, сохранения исторической памяти и возвращения на историческую родину.

15 мая остается важной датой, напоминающей о праве беженцев на возвращение на историческую родину, заявил член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Васель Абу Юсеф, передает РИА Новости.

"Накба остается стимулом продолжать отстаивать право на возвращение на земли, из которых были изгнаны палестинцы, право на собственность в соответствии с исторической и международной законностью"

- Абу Юсеф

Чтобы добиться своих законных прав, палестинцам сейчас нужно преодолеть внутренний раскол и объединиться на национальных принципах, - поведал палестинский политик.

Нынешняя ситуация в секторе Газа говорит о том, что палестинский народ сохранил присутствие на своей земле во многом благодаря сопротивлению, а также поддержке арабских государств, включая Египет и Иорданию, которые выступили против идеи переселения, добавил Абу Юсеф.

Напомним, Накба или День катастрофы ежегодно отмечается палестинскими арабами с 1948 года, когда ООН официально признала государство Израиль, и с территории Палестины были изгнаны около миллиона палестинцев. В память об этом событии проводят марши и демонстрации, а вопрос беженцев и их права на возвращение остается одним из ключевых в палестинском вопросе.