Самолеты "Аэрофлота" начнут летать в Дубай с 1 июня

Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о возобновлении рейсов по направлению из Москвы в Дубай с 1 июня.

"Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля - два раза в сутки"

– пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"

Как сообщил перевозчик, полеты будут осуществляться на Boeing 737 двумя классами – эконом и бизнес.

Согласно информации, продажа билетов по направлению уже открыта.