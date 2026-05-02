Баку готов к проведению XIII сессии Всемирного форума городов WUF13

WUF13 начинается в столице Азербайджана в воскресенье 17 мая и продлится до 22 мая. Баку уже принял большую часть гостей и полностью готов к проведению события.

Азербайджанская операционная компания XIII сессии Всемирного форума городов WUF13 сообщила о полной готовности к проведению этого глобального мероприятия в Баку. Шестидневная WUF13, организованная правительством Азербайджана и Программой ООН по населенным пунктам, стартует уже завтра – в ознаменование ее начала будут подняты флаги Азербайджанской Республики и Организации объединенных наций.

Тема WUF13 – "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения".

Воскресенье как первый день XIII сессии Всемирного форума городов будет посвящено встрече министров стран-участниц, в ходе которой будет обсуждаться Новая программа градостроительства – эта часть повестки дня WUF13 была инициирована Азербайджаном. Программа находится сейчас в середине двадцатилетнего срока, на который она рассчитана, и это уместный момент для подведения предварительных итогов ее первого десятилетия и согласования действий на второе десятилетие.

В программе WUF13 предусмотрен целый ряд ассамблей, которые будут проходить в течение всех шести дней: Ассамблея женщин, Всемирная ассамблея местных и региональных органов власти, Ассамблея общественных объединений и организаций гражданского общества, Ассамблея детей и молодежи, Бизнес-ассамблея.

Госагентство водных ресурсов Азербайджана проведет в рамках WUF13 Ассамблею Глобального альянса партнеров операторов водоснабжения.