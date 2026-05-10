Более 100 семей вернулись в Зангилан и село Шукюрбейли

Программа Великого возвращения на освобожденные территории продолжается – в Зангилан и село Шукюрбейли вернулись почти 500 человек.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвратилась в город Зангилан и село Шукюрбейли Джебраильского района в рамках программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.

На этом этапе в Зангилан переселились пять семей (это в общей сложности 26 человек), в село Шукюрбейли Джебраильского района – 107 семей, или 453 человека.

Переселяющиеся сейчас в Зангилан и Шукюрбейли семьи ранее временно проживали в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Напомним, что программа Великое возвращение продолжается в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.