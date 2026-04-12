Вестник Кавказа

Уровень газификации Северной Осетии достиг почти 100%

Уровень газификации Северной Осетии достиг почти 100%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии уровень газификации превысил 98%. Дополнительно по программе подключения газ уже провели в почти 3 тыс частных домов.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым сообщил, что текущий уровень газификации региона превышает 98%. Информацию об этом опубликовала правительственная пресс-служба.

Отдельное внимание стороны уделили темпам подключения частного сектора к уже существующей инфраструктуре.

"В рамках реализации мероприятий по догазификации заключено 3 928 договоров, из которых исполнение до границ земельных участков обеспечено по 3 698, а пуск газа осуществлен в 2 869 домовладениях "

- заявление

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в свою очередь подчеркнул, что дальнейшее развитие газовых сетей остается приоритетной задачей, поскольку от этого напрямую зависит экономика Северной Осетии и комфорт местных жителей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.