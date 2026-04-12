Уровень газификации Северной Осетии достиг почти 100%

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым сообщил, что текущий уровень газификации региона превышает 98%. Информацию об этом опубликовала правительственная пресс-служба.
Отдельное внимание стороны уделили темпам подключения частного сектора к уже существующей инфраструктуре.
"В рамках реализации мероприятий по догазификации заключено 3 928 договоров, из которых исполнение до границ земельных участков обеспечено по 3 698, а пуск газа осуществлен в 2 869 домовладениях "
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в свою очередь подчеркнул, что дальнейшее развитие газовых сетей остается приоритетной задачей, поскольку от этого напрямую зависит экономика Северной Осетии и комфорт местных жителей.