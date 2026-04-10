Северная Осетия направила гумпомощь Дагестану

Дагестан, пострадавший от паводков, получит гуманитарный груз с предметами первой необходимости и медикаментами от Северной Осетии.

Северная Осетия направила грузовики с гуманитарной помощью в пострадавший от наводнения Дагестан, сообщил на своей официальной странице глава республики Сергей Меняйло.

"Направили в Дагестан гуманитарный груз. Это, в основном, питьевая вода (...) продукты и предметы первой необходимости"

– Сергей Меняйло

Также жители Дагестана получат медикаменты, уточнил глава Северной Осетии.

Кроме того, он сообщил о том, что гуманитарная помощь была собрана органами исполнительной власти республики совместно с представителями партии "Единая Россия".