Москва рассчитывает на обсуждение предложения по вывозу иранского урана в РФ – Рябков

Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает обсуждения своего предложения по иранскому урану. По словам дипломата, обмен ударами между США и Ираном отдаляет перспективу мирного урегулирования.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российское предложение по вывозу иранского урана в РФ пока не рассматривается, однако Москва рассчитывает, что оно будет актуализировано в рамках дипломатического процесса между Тегераном и Вашингтоном.

"Пока это предложение не востребовано. Будем надеяться, что к этой теме непосредственные участники этого переговорного, диалогового процесса вернутся"

– Сергей Рябков

По словам Рябкова, текущее военное обострение между Ираном и США отдаляет возможность соглашения, однако стороны добились прогресса в рамках переговорного процесса. Российское предложение по урану, отметил дипломат, может приблизить достижение договоренностей.