Трамп: в наземной операции США в Иране нет необходимости

США не планируют проводить в Иране наземную операцию – достаточно эффективными оказались авиаудары, заявил Трамп.

Необходимости во вводе американских войск в Иран нет, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью газете New York Post.

"Нам сейчас не нужна наземная операция. Мы это сделали, мы уничтожили большую часть их вооруженных сил бомбардировками"

– Дональд Трамп

Также американский лидер добавил, что ситуация с переговорами США и Ирана развивается быстро, а возможное соглашение может привести ко "многим хорошим вещам".

Ни войны, ни мира в Персидском заливе

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что летом США будут избегать масштабных боевых действий против Ирана, но постараются сохранить расширенное военное присутствие на Ближнем Востоке.

"Нынешняя ситуация "ни мира, ни войны", когда действует перемирие, но стороны время от времени наносят удары друг по другу, продлиться еще какое-то время. Однако она не превратится в постоянную обстановку в регионе – США не смогут долго удерживать нынешний уровень вялотекущей эскалации на Ближнем Востоке. Все-таки военные арсеналы Пентагона истощены, а на поддержание расширенной военно-морской группировки вблизи от Ормузского пролива Вашингтону приходится тратить большие деньги. Стоимость операции США против Ирана уже приближается к $100 млрд", - прежде всего сказал он.

"Администрации Трампа в целом непросто сейчас приходится из-за тупика в иранском конфликте. Ресурсов для того, чтобы нанести финальный удар по Ирану, у США, судя по всему, нет. Зато есть значительный риск серьезных ответных действий Ирана и против американской военной инфраструктуры в регионе, и против энергетических объектов на пространстве Ближнего Востока. Такие действия приведут к крайне негативным последствиям для Вашингтона, а защищать все эти объекты сложно на фоне истощения запасов противоракет для систем ПВО. Поэтому бесконечный период времени нынешняя подвешенная ситуация продолжаться не может. Рано или поздно сторонам придется достичь того или иного соглашения", - ожидает Малек Дудаков.

"Текущие обмены ударами с обеих сторон я бы рассматривал скорее как попытку США и Ирана усилить свою переговорную позицию в рамках дипломатического диалога. Потому и армия США бьет по иранским объектам и танкерам, и КСИР наносит удары по американским объектам в том же Кувейте и танкерам. Обе стороны показывают, что готовы продолжать боевые действия, хотя на самом деле и те, и другие измотаны многомесячным конфликтом и предпочитают договориться миром", - отметил американист.

"Основной вопрос – каковы условия этого соглашения и какими будут последствия для всего региона Ближнего Востока. Скорее всего, эти условия будут далеко не в полной степени выгодны для США, которым придется пойти на серьезные уступки, разблокировать активы Ирана в иностранных банках, смягчить санкции, возможно, в том или ином виде выплатить репарации выплатить. По всей видимости, это прояснится в течение ближайшей недели или месяца", - сообщил эксперт.

"Так или иначе, большой войны этим летом не ожидается. Предстоит празднование 250-летия США, и Администрации Трампа не нужен неприятный информационный фон. Кроме того, приближается сезон праймериз, и Республиканской партии ни к чему окончательно подрывать свои позиции в этот период какой-то эскалацией на Ближнем Востоке. Это попросту непрактично и нелогично. В целом, если бы у Белого дома сохранилось острое желание возобновить войну, это случилось бы в конце апреля и в мае, когда еще оставались какие-то возможности. Поскольку Трамп на это так и не пошел, мы можем заключить, что и возможности у него теперь ограничены, и аппетит продолжать войну пропал", - заключил Малек Дудаков.