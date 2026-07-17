Аэропорт Иордании был эвакуирован

Иорданское руководство приняло решение провести эвакуационные мероприятия в международном аэропорту Аммана из-за угрозы безопасности, сообщила пресс-служба посольства США в королевстве.
Также, согласно информации, эвакуация была проведена в морском порту в Акабе.
Кроме того, американское посольство рекомендовало своим гражданам, находящимся в Иордании, воздержаться от поездок в некоторые районы.
"В связи с конкретной и достоверной угрозой власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт в Акабе. Мы настоятельно рекомендуем всем американцам воздержаться от поездок в их направлении"
– пресс-служба посольства США
Гражданам США также следует избегать поездок на военные базы в регионе Ближнего Востока, уточнила пресс-служба.