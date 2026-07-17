Вестник Кавказа

Аэропорт Иордании был эвакуирован

Аэропорт Иордании был эвакуирован
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Иордании провели эвакуацию международного аэропорта и морского порта в Акабе, сообщили в посольстве США. Причиной эвакуации была названа существующая угроза безопасности.

Иорданское руководство приняло решение провести эвакуационные мероприятия в международном аэропорту Аммана из-за угрозы безопасности, сообщила пресс-служба посольства США в королевстве.

Также, согласно информации, эвакуация была проведена в морском порту в Акабе.

Кроме того, американское посольство рекомендовало своим гражданам, находящимся в Иордании, воздержаться от поездок в некоторые районы.

"В связи с конкретной и достоверной угрозой власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт в Акабе. Мы настоятельно рекомендуем всем американцам воздержаться от поездок в их направлении"

– пресс-служба посольства США

Гражданам США также следует избегать поездок на военные базы в регионе Ближнего Востока, уточнила пресс-служба.

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