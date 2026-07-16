Вашингтон перебрасывает в Израиль дополнительную авиацию — СМИ

Соединенные Штаты рассчитывают на значительную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, в связи с чем направляют в Израиль десятки дополнительных военных самолетов, пишут СМИ.

США направляют на территорию Израиля десятки дополнительных военных самолетов-заправщиков, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на значительное ухудшение ситуации на Ближнем Востоке и рассматривает возможности усиления ударов по Ирану.

Как сообщили источники, часть военных планов была предоставлена ему американским Пентагоном.

Среди них – бомбардировки ключевых объектов инфраструктуры Ирана, а также нанесение ударов по ядерным объектам, пишет Axios.

В настоящее время Трамп еше не определился, однако, "складывается впечатление, что он может пойти на эскалацию в предстоящие дни", сообщили источники.

В этой связи в израильском аэропорту Бен-Гурион сейчас находятся около 30 американских воздушных заправщиков. Примерно столько же располагается в воздушной гавани Рамон.

"США хотели бы перебросить еще несколько десятков самолетов-заправщиков в ближайшие дни, чтобы довести их общее количество до того же уровня, который наблюдался в начале войны"

— источник

Как пишет информационный портал, в Израиле данное решение воспринимают неоднозначно, так как такое наличие военной техники в аэропорту Бен-Гурион мешает его привычной работе.