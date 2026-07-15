Токаев заявил в Шанхае об амбициозных планах Казахстана

Казахстан должен стать основным транспортно-логистическим хабом, связывающим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой, заявил на встрече в Шанхае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, накануне прибывший с рабочим визитом в китайский Шанхай для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая, сообщили в пресс-службе Акорды.

На встрече он озвучил масштабные проекты страны, особо отметив: необходимо развивать цифровую логистику и транспортные коридоры с большим потенциалом, передает Sputnik Казахстан.

"Казахстан должен стать основным транспортно-логистическим хабом, связывающим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой. Это наша стратегическая цель. Около 85% железнодорожных перевозок между Китаем и Европой осуществляется через Казахстан"

- Касым-Жомарт Токаев

Главная цель амбициозного проекта – формирование единого цифрового транспортного пространства Евразии, в котором товары будут пересекать границу так же быстро и эффективно, как данные передаются через цифровую сеть, и Казахстан и Китай вполне могут установить новые глобальные стандарты, повышающие эффективность международной торговли, отметил казахстанский лидер.

Также глава Казахстана отметил успехи сотрудничества двух стран, подчеркнув: Китай инвестировал в экономику Казахстана более $30 млрд, а объем двусторонней торговли в минувшем 2025 году достиг $49 млрд, и это - рекордный показатель. Сейчас в Казахстане успешно работают более 8500 предприятий с участием китайского капитала, - добавил Токаев.

Цель Казахстана – не просто привлечь в страну инвестиции, а совместно разрабатывать новые технологии, создавать научно-исследовательские центры и новые производственные цепочки, развивать человеческий капитал, который будет продвигать ориентир будущего – экономику знаний, подытожил президент Казахстана.

Всего в рамках рабочего визита Токаева в Шанхай было подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше $15 млрд, которые охватывают сферы искусственного интеллекта и цифровизации, транспортной инфраструктуры, финансов, агропромышленного комплекса, машиностроения и других высокотехнологичных отраслей, говорится в сообщении.