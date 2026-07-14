США не будут проводить наземную операцию для смены власти в Иране – Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс: США не будут проводить наземную операцию в Иране с целью смены правительства ИРИ.

Вашингтон не планирует наземное вторжение в Иран для смены власти в Исламской Республики, рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Если народ Ирана захочет восстать и сменить свое правительство - это их дело, но мы не собираемся посылать 150 тыс. наземных войск"

– Джей Ди Вэнс

По словам Вэнса, США не намерены "делать работу" за иранский народ. Вашингтон более не заинтересован в подобных действиях, отметил Вэнс.

Как отметил политик, США в настоящий момент стремятся обеспечить транзит энергоресурсов, а также исключить получение Ираном ядерного оружия через дипломатию и военное давление.