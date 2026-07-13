Азербайджанский борец завоевал "золото" на турнире в Будапеште

Али Цокаев добыл золотую медаль для Азербайджана на турнире в Будапеште. Джабраил Гаджиев завоевал "серебро".

В столице Венгрии проходит рейтинговый турнир по борьбе. Азербайджанец Али Цокаев добыл золотую медаль в весовой категории до 92 кг.

Путь Цокаева на турнире начался с американца Дастина Гленна Плотта, который был побежден со счетом 3:1. Магомед Шарипов из Бахрейна также был побежден с разницей в два очка – 2:0. Турецкий борец Фатих Алтунбаш не сумел найти аргументов против Цокаева – 11:0 в пользу азербайджанского борца. Финальный же поединок не состоялся, так как украинский спортсмен Махуммед Алиев снялся с соревнований, поэтому медаль Али Цокаеву присудили досрочно.

Еще одним призеров стал Джабраил Гаджиев, который в финальном поединке оказался уступил монгольскому борцу Олонбаяру Сулдхуу со счетом 1:5. Гаджиев принес Азербайджану "серебро".

Таким образом, сборная Азербайджана добыла две медали. Турнир в Венгрии завершится 19 июля.