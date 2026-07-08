Студенты из Северной Осетии выиграли по 1 млн рублей на реализацию проектов в медицине

Трое учащихся медицинского факультета Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова (СОГУ) стали победителями конкурса "Студенческий стартап". Ребята получат по 1 млн рублей в качестве грантов, средства будут направлены на поддержку проектов.
"Победителями конкурса стали Михаил Аникеев с проектом по разработке инновационного парафармацевтического средства для борьбы с андрогенной алопецией, Дарина Кумехова, представившая разработку микроигольчатого аппликатора для анестезии в стоматологической практике, а также Мария Дзидзоева с проектом по созданию линейки фармакологически активных продуктов для профилактики инфекций, вызванных грибковыми патогенами"
– пресс-служба СОГУ
По данным пресс-службы университета, проекты призваны решить актуальные задачи медицины. Финансовая поддержка будет направлена на закупку материалов, оборудования, проведение опытов и другие связанные с проектом цели. На реализацию проектов отведен год.