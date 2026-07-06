Вестник Кавказа

Северная Осетия получила уже более 11 млрд туристического налога

Северная Осетия получила уже более 11 млрд туристического налога
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За пять месяцев в Северной Осетии было собрано более 11 млн рублей турналога. Сборы значительно превышают показатели прошлого года.

В рамках туристического налога в Северной Осетии за первые пять месяцев года собрали 11,2 млн рублей, поделился замминистра экономического развития региона Тамерлан Хлоев.

"В местные бюджеты муниципальных образований Северной Осетии уже направлено 11,2 млн руб. Для сравнения: за весь 2025 год эта цифра составила 15,6 млн руб. Мы видим уверенную положительную динамику, что говорит о росте турпотока и стабильной работе объектов размещения"

– Тамерлан Хлоев

Самые большие сборы зафиксированы во Владикавказе и Алагирском районе.

Турналог в России заменил курортный сбор с 1 января 2025 года. Он действует в большинстве регионов России.

Этим летом Северная Осетия рассчитывает принять порядка 250 тыс туристов, рассказал в начале июня глава республики Сергей Меняйло.

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