Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала ЧМ-2026 благодаря волевой победе над командой Египта. По ходу встречи действующие чемпионы мира уступали египтянам со счетом 0:2.

В Атланте только что завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Египта.

Счет на 15-й минуте открыл египетский защитник Яссер Эль-Ханафи, а на 67-й минуте нападающий Мостафа Зико удвоил преимущество сборной Египта. На 79-й минуте аргентинский защитник Кристиан Ромеро сократил отставание в счете. На 83-й минуте нападающий Лионель Месси восстановил равновесие, а в компенсированное ко второму тайму время полузащитник Энцо Фернандес отправил третий мяч в сетку ворот сборной Египта, установив окончательный результат – 3:2 в пользу Аргентины

Таким образом, в 1/4 финала вышла сборная Аргентины. Соперник действующих чемпионов мира определится в паре Швейцария – Колумбия. Эта игра начнется сегодня в 23:00 (мск).