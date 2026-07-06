Вестник Кавказа

Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала ЧМ-2026 благодаря волевой победе над командой Египта. По ходу встречи действующие чемпионы мира уступали египтянам со счетом 0:2.

В Атланте только что завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Египта.

Счет на 15-й минуте открыл египетский защитник Яссер Эль-Ханафи, а на 67-й минуте нападающий Мостафа Зико удвоил преимущество сборной Египта. На 79-й минуте аргентинский защитник Кристиан Ромеро сократил отставание в счете. На 83-й минуте нападающий Лионель Месси восстановил равновесие, а в компенсированное ко второму тайму время полузащитник Энцо Фернандес отправил третий мяч в сетку ворот сборной Египта, установив окончательный результат – 3:2 в пользу Аргентины

Таким образом, в 1/4 финала вышла сборная Аргентины. Соперник действующих чемпионов мира определится в паре Швейцария – Колумбия. Эта игра начнется сегодня в 23:00 (мск).

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