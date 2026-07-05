Чемпионат мира по футболу: Испания обыграла Португалию в 1/8 финала

Испания в тяжелейшем матче одолела Португалию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в США. В 1/4 финала "Красная фурия" сыграет либо с Бельгией, либо с США.

Сборная Испании по футболу добилась трудовой победы над Португалией в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 1:0.

Иберийское противостояние, как и ожидалось, получилось равным и напряженным. Игра в 1-м тайме не изобиловала опасными моментами, обе европейские сборные избегали риска на фоне статуса встречи в плей-офф мундиаля.

Второй тайм протекал по тому же сценарию вязкой игры, однако под самый занавес встречи кинжальный выпад Испании решил исход противостояния – отличился Микель Мерино на 90+1 минуте.

Легенда сборной Португалии Криштиану Роналду провел все игру, однако не сумел помочь команде. Не исключено, что для 41-летнего ветерана это была последняя игра в составе национальной команды.

В 1/4 финала Испания сыграет либо с Бельгией, либо с США.