Народ Казахстана отмечает День столицы

Население Казахстана сегодня празднует День столицы – государственный праздник, установленный 25 июня 2008 года. Именно в этот день Верховный совет Казахстана перенес столицу страны из Алматы в Акмолу, переименовав город в Астану.

В Казахстане сегодня празднуют День столицы Астаны – государственный праздник, установленный 25 июня 2008 года и посвященный памятной дате – именно 6 июля 1994 года Верховный совет Казахстана издал указ ""О переносе столицы в город Акмолу". 6 мая 1998 года указом президента страны Нурсултана Назарбаева Акмолу переименовали в Астану ("столица").

За считанные десятилетия из небольшого провинциального городка, выросшего на целине, Астана превратилась в современную столицу, а ее население выросло с 300 тыс до 1,6 млн человек, и каждый год население продолжает расти, передает Sputnik Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы.

"Именно в Астане бьется сердце суверенного Казахстана. Наша столица – символ Независимости государства, средоточие созидательной энергии нации, устремленной в будущее. В этом городе принимаются все судьбоносные для нашего народа решения"

- поздравление

Астана стала движущей силой масштабных исторических событий и обрела статус "умного города", где внедрены системы качественно нового управления. В ней появились парки, скверы, детские площадки – все это для жителей Астаны и ее гостей.

"Символично, что накануне Дня столицы вступила в силу Народная Конституция, открывшая эпохальную по своей сути страницу в летописи нашего государства. Это поистине историческое событие ознаменовало модернизацию основных институтов власти и общества"

- Касым-Жомарт Токаев

Столица имеет свой особый статус, который усилил ведущую роль Астаны как политического, административного, экономического и культурного центра и подтвердил ее особое значение в дальнейшем развитии государства.

Городу предстоит стать ярким примером воплощения в жизнь новой общественной этики, основанной на фундаментальных принципах ответственного гражданства, отметил президент, выразив уверенность в том, что столица будет процветать и идти в авангарде строительства справедливого Казахстана. Также Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении пожелал казахстанцам и жителям Астаны благополучия и успехов.