Новый аэропорт в Астане начнут строить в 2027 году

В следующем году в столице Казахстана стартует строительство нового аэропорта. В республике намерены развивать несколько крупных авиахабов.

Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев объявил сегодня на заседании правительства о том, что в 2027 году будет начато сооружение нового аэропорта в городе Астана.

Он подчеркнул, что модернизация аэропорта Астаны – задача первоочередная.

"Акиматом города уже проводится необходимая подготовительная работа, строительство планируется начать в следующем году"

– Нурлан Сауранбаев

Глава Минтранса РК поделился, что в Казахстане в ближайшие три года будет модернизирована аэропортовая инфраструктура.

Авиахабы будут развивать на базе шести крупных аэропортов: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Караганда, Шымкент.