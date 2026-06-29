Новый аэропорт в Астане начнут строить в 2027 году

В следующем году в столице Казахстана стартует строительство нового аэропорта. В республике намерены развивать несколько крупных авиахабов.
Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев объявил сегодня на заседании правительства о том, что в 2027 году будет начато сооружение нового аэропорта в городе Астана.
Он подчеркнул, что модернизация аэропорта Астаны – задача первоочередная.
"Акиматом города уже проводится необходимая подготовительная работа, строительство планируется начать в следующем году"
– Нурлан Сауранбаев
Глава Минтранса РК поделился, что в Казахстане в ближайшие три года будет модернизирована аэропортовая инфраструктура.
Авиахабы будут развивать на базе шести крупных аэропортов: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Караганда, Шымкент.