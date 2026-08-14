В России вскоре заработают предприятия промышленного туризма

В скором времени в России будет разработан доступный реестр объектов промышленного туризма - такой законопроект уже включен в план работы Государственной думы РФ.

В ближайшее время Госдума РФ рассмотрит законопроект о промышленном туризме, который закрепит это понятие на федеральном уровне и позволит разработать общедоступный реестр предприятий, принимающих туристические группы, сообщил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по промышленному туризму Михаил Мальцев.

"Главная задача реестра - систематизация предприятий, она позволит оценить емкость рынка и его перспективы. Затем сформировать стандарты, что будет способствовать продвижению этого вида туризма и повышению уровня услуг. А в перспективе будет создана единая карта промышленного туризма страны"

- Михаил Мальцев

Промышленный туризм – молодое, активно развивающееся направление в самых разных отраслях - от пищевой промышленности до металлургии, машиностроения и горнодобычи, которое становится не только самостоятельным видом путешествий, но и инструментом профориентации, продвижения отечественной продукции и развития регионов, передает "Это Кавказ".

Закон в случае его принятия не только закрепит само понятие промышленного туризма, но и позволит включить его в число отдельных направлений туристской деятельности и создать правовые основания для государственной поддержки.

На сегодняшний день в лидерах по промышленному туризму в стране числится Ставропольский край, в котором также активно развивается научно-популярный туризм.