В Ормузском проливе атаковано судно – ВМС Британии

Судно было атаковано при выходе из Ормузского пролива, погиб один человек. Удар был нанесен неизвестным снарядом, говорится в сообщении ВМС Великобритании.

Атака на судно произошла в Ормузском проливе, об инциденте информирует Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"Сотрудник службы безопасности сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива. Удар привел к повреждению машинного отделения и гибели члена экипажа"

– UKMTO

В сообщении уточняется, что береговая охрана Омана в настоящее время оказывает помощь остальным членам экипажа пострадавшего судна.

Ведется расследование.

В UKMTO обратились к судам, находящимся в регионе, с предупреждением о необходимости соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности.