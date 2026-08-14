Через Ормуз идут тайные поставки нефти – СМИ

Страны Ближнего Востока тайно перевозят нефть через Ормузский пролив. Эти поставки позволяют мировым нефтяным ценам держаться в рамках $90 за баррель.

Ближневосточные страны наладили скрытый экспорт нефти через Ормузский пролив, пишет Bloomberg.

Сообщается, что в небольших объемах нефть через пролив перевозят суда с отключенными транспондерами, а в Оманском заливе нефть поступает на крупные танкеры, которые транспортируют ее дальше.

По данным агентства, такой способ перевозки позволяет перевозить более 4 млн баррелей нефти в сутки. Скрытый экспорт осуществляется уже несколько месяцев, для ряда компаний это единственная возможность производить поставки в текущих условиях.

По оценкам Bloomberg, скрытый экспорт удерживает мировые нефтяные цены в диапазоне $80–90 за баррель.

Ранее в Минэнерго США сообщили, что ежедневно Ормузский пролив проходят 8-9 млн баррелей нефти.