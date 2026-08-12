Ежедневно через Ормуз поставляется 8-9 млн баррелей нефти – США

В Минэнерго США сообщили о том, какие объемы нефти ежедневно перевозятся через Ормузский пролив. Около 8-9 млн баррелей каждый день проходят через пролив.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что каждый день через Ормуз проходит 8-9 млн баррелей, передает телеканал Fox News.

"Мы говорим о том, что через (Ормузский) пролив ежедневно проходит 8-9 млн баррелей"

– Крис Райт

Глава американского Минэнерго добавил, что информация о значительном сокращении судоходства через Ормуз не соответствует действительности.

По его словам, спутниковые компании не могут в полной мере оценить ситуацию в регионе.

"Коммерческие спутниковые компании - отличные бизнесы, однако в настоящее время это зона конфликта, и видеть, что именно происходит, как это видим мы, сложно"

– Крис Райт

Ранее The Wall Street Journal писала со ссылкой на данные спутников, что судоходство в Ормузском проливе упало в пять раз по сравнению с довоенным временем – в июле в среднем за сутки пролив пересекало 26 судов.