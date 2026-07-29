Военные США окончательно покинут Ирак к 30 сентября

Вывод из Ирака американских военных может быть завершен к 30 сентября. По словам премьера Ирака, эта дата установлена в качестве окончательной.

Американские военные окончательно покинут Ирак до конца сентября, пишет Associated Press.

Накануне состоялась встреча премьер-министра Ирака Али аль-Заиди с командующим Центральным командованием США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером. После этого иракский премьер утвердил 30 сентября в качестве "установленной и окончательной даты завершения военной миссии Глобальной коалиции для борьбы с ИГИЛ (ИГ, Исламское государство запрещено в РФ) в Ираке и завершения вывода ее сил".

Американский чиновник подтвердил Associated Press дату вывода войск. Сколько военных США сейчас остается в Ираке и куда их планируется передислоцировать не сообщается.

"Соединенные Штаты, Ирак и партнеры по коалиции добились огромных успехов в разгроме ИГИЛ, и теперь иракские силы безопасности, включая "пешмергу" и другие силы безопасности Иракского Курдистана, возглавят борьбу с террористами в Ираке"

– собеседник Associated Press

Вывод военных США из Эрбиля стартовал около трех недель назад, поделились с изданием два представителя иракских курдов.