Морская блокада Ирана: США перенаправили 59 судов

Число перенаправленных американскими военными судов с начала возобновления блокады Ирана достигло 59.
Соединенные Штаты в рамках возобновленной морской блокады Ирана перенаправили 59 судов, говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM).
"По состоянию на 12 августа ВС США перенаправили 59 коммерческих судов, вывели из строя три и высадились на борт еще двух"
– CENTCOM
Отметим, что на 9 августа было перенаправлено 55 судов и выведено из строя два – таким образом, за последние дни американские военные перенаправили четыре судна и вывели из строя одно.
Блокада Исламской Республики была возобновлена 14 июля.