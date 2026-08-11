Вестник Кавказа

Морская блокада Ирана: США перенаправили 59 судов

Корабль на рейде
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Число перенаправленных американскими военными судов с начала возобновления блокады Ирана достигло 59.

Соединенные Штаты в рамках возобновленной морской блокады Ирана перенаправили 59 судов, говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"По состоянию на 12 августа ВС США перенаправили 59 коммерческих судов, вывели из строя три и высадились на борт еще двух"

– CENTCOM

Отметим, что на 9 августа было перенаправлено 55 судов и выведено из строя два – таким образом, за последние дни американские военные перенаправили четыре судна и вывели из строя одно.

Блокада Исламской Республики была возобновлена 14 июля.

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