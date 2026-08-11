Создание Национального генного банка стартовало в Грузии

В Грузии в скором времени появится стратегически важный объект – Национальный генный банк, где будут храниться семена и живые растения со всей страны.

Ученые Грузии приступили к созданию Национального генного банка, который позволит обеспечить сохранение и защиту генетических ресурсов произрастающих в стране растений, такое сообщение распространил Минсельхоз страны.

Банк будет открыт на базе Научно-исследовательского центра сельского хозяйства, который находится в селе Джигаура региона Мцхета-Мтианети.

В нем будут собраны семена и ткани, а также живые растения. Коллекция призвана сохранить биологическое разнообразие Грузии, вывести редкие виды из-под угрозы исчезновения и помочь создать новые сорта сельскохозяйственных культур. Соответственно, одна из самых важных целей создания банка – обеспечение продовольственной безопасности страны.

"Национальный генетический банк станет современной инфраструктурой, соответствующей международным стандартам, где будут обеспечены среднесрочное и долгосрочное хранение, консервация и исследование генетических ресурсов растений грузинского и мирового значения",

– Минсельхоз Грузии