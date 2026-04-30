Иран призвал страны Каспия расширить консультации по вопросам безопасности

Иранский посол заявил о необходимости значительно расширить совместные консультации прикаспийских государств для защиты акватории и предотвращения военных угроз.

​Иран считает необходимым проводить больше консультаций в области безопасности на Каспийском море. Об этом заявил посол ИРИ в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани, выступая на научно-практической конференции в городе Туркменбаши.

Представитель Ирана подчеркнул, что прикаспийским странам предстоит долгий путь к взаимопониманию в вопросе определения прямых исходных линий водоема. В настоящее время продолжаются переговоры по сотрудничеству в сфере научных исследований, мониторингу и обмену информацией об окружающей среде, а также разработке соглашения о мерах укрепления военного доверия.

В качестве примера угроз безопасности дипломат напомнил об атаках на иранские порты во время войны с США и Израилем, а также о недавнем нападении на торговое судно, призвав все прибрежные государства занять единогласную позицию для недопущения подобных инцидентов.

Отметим, научно-практическая конференция по охране экосистемы проходит в городе Туркменбаши и приурочена к Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа.

Безопасность Каспия

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об актуальной повестке дня в сфере безопасности Каспийского моря.

"В первую очередь, это предотвращение проникновения в регион внерегиональных игроков, особенно с точки зрения их силовой и разведывательной компоненты. Мы знаем, что Каспий в силу его важнейшего геоэкономического и геостратегического положения привлекает внимание очень многих и зачастую – отнюдь не с добрыми намерениями. В частности, мы видим активизацию в регионе усилий таких стран, как Великобритания, Франция и США. Базовые положения, которые были ранее сформулированы Каспийской пятеркой, исходят из того, что вопросы безопасности на Каспии и на территориях прикаспийских государств должны регулироваться исключительно внутренними силами", - прежде всего сказал он.

"Выступление иранского посла еще раз подчеркивает важность актуализации данной темы. Конечно же, здесь могут быть разные форматы взаимодействия, например, организация встреч секретарей Советов безопасности Каспийских государств в рамках тех или иных мероприятий. Антитеррористическая компонента, безусловно, должна активным образом присутствовать в сотрудничестве на Каспии, учитывая военную активность Израиля и Украины, наносивших удары по объектам в Каспийском море. В связи с этим стоит вопрос обеспечения безопасности нефтегазовых проектов – они важны для всех пяти стран, и здесь объединение усилий чрезвычайно необходимо", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"В целом, было бы уместно учредить отдельный форум по вопросам безопасности Каспийского моря, который мог бы проводиться, например, раз в два года на территории одной из стран Каспийской пятерки на ротационной основе. Можно было бы провести и форум экспертных центров стран Каспийской пятерки, которые занимаются вопросами безопасности, геополитики и военных инспекций. Я сторонник экспертного взаимодействия, поскольку эксперты более свободны в оценках и над ними не довлеет ведомственная принадлежность. Им проще проводить сближение позиций и выдвигать инициативы, которые дальше могут направляться центрам принятия решений", - обратил внимание главный редактор "Национальной обороны".

"Подобный формат сотрудничества имеет серьезные перспективы. Можно было бы начать с того, что провести в одной из стран Каспийской пятерки форум экспертно-аналитических центров по проблематике международных отношений – а в перспективе сделать постоянную платформу", - заключил Игорь Коротченко.