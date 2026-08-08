Дипломаты Азербайджана, Армении и США провели встречу в Вашингтоне

Представители Азербайджана, Армении и США провели трехсторонние переговоры в Вашингтоне для детального обсуждения нормализации отношений между двумя странами.

В Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова, заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна. Об этом заявил МИД Азербайджана.

Ключевой темой обсуждения стал текущий статус инициативы TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания"). Делегации наметили дальнейшие шаги по раскрытию потенциала маршрута для развития экономики, обеспечения региональной взаимосвязанности и поддержания устойчивого мира.

Стороны также затронули продолжающийся процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Особое внимание участники встречи уделили мерам по укреплению доверия и важности продолжения работы на основе достигнутых ранее соглашений.

В завершение представители государств выразили благодарность американской стороне за организацию контактов, подчеркнув значимость преобразования взятых обязательств в конкретные результаты.

Отметим, что переговоры прошли в первую годовщину Вашингтонского саммита, который состоялся 8 августа 2025 года, и были посвящены процессу нормализации азербайджано-армянских отношений.