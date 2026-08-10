Вестник Кавказа

В Дагестане к электросетям подключили более 1 тыс потребителей с начала года

В Дагестане к электросетям подключили более 1 тыс потребителей с начала года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Россети Северный Кавказ": к электросетям подключили 1,2 тыс жителей Дагестана с начала года. В частности, электроэнергия проведена в три образовательных учреждения.

С начала года в Дагестане подключили к электросетям около 1,2 тыс жителей республики, передает пресс-служба "Россети Северный Кавказ". 

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" в первом полугодии 2026 года подключили к электрическим сетям 1 200 новых потребителей. Общий объем выданной мощности составил 10 мегаватт. Традиционно в зоне повышенного внимания - технологическое присоединение социально значимых объектов"

– пресс-служба 

По данным компании, электричество проведено в три образовательных учреждения, а также в предприятия коммунального хозяйства. Теперь свет поступает в три медицинских учреждения. Также электроэнергией обеспечили четыре аграрных объекта.

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