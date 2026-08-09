Brent подорожала выше $90

Нефть марки Brent сегодня, дорожая в ходе торгов, преодолела психологическую планку в $90 за баррель. Это произошло впервые с конца июля.

Стоимость нефти Brent сегодня поднималась выше отметки $90, об этом говорят данные торгов.

Так, на лондонской бирже ICE на 9.36 мск октябрьский фьючерс на эту североморскую нефтяную смесь поднимался в цене на 1,5%, достигая $89,04 за баррель.

Чуть позже, к 09.47 мск, Brent стала дорожать еще быстрее, до $89,18 за баррель (+1,66%). Поднималась в цене и нефть WTI: сентябрьские фьючерсы на нее увеличивались в цене на 1,78%, до $83,59 за баррель.

Спустя еще некоторое время, в 11:24 мск, Brent выросла на 2,44%, до $90,02 за баррель. Таким образом, ее цена преодолела отметку в $90 впервые с 31 июля.

Через несколько минут, к 11.32 мск, стоимость барреля Brent несколько замедлила рост, опустившись до $89,99 (+2,59%). На этот же момент цена фьючерса на легкую нефть WTI с поставкой в сентябре увеличилась на 2,79%, до $84,42 за баррель.