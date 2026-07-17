Выдачу топлива по QR-кодам возобновили в Севастополе

Власти Севастополя снова вернули в обращение систему выдачи бензина по QR-кодам. Как пояснил губернатор города, она будет действовать пока не удастся накопить достаточно запасов топлива.

Систему продажи топлива по QR-кодам возвращают в Севастополе, заявил, опубликовав соответствующий пост на официальной странице, губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, эта система начнет свое действие уже с завтрашнего дня и будет в ходу до тех пор, пока не удастся накопить достаточно запасов.

"Учитывая, что объемы топлива пока ограничены в обеих сетях (АЗС "Атан" и "ТЭС" – ред.) – с завтрашнего дня возвращаем систему QR-кодов"

– Михаил Развожаев

Как подчеркнул губернатор города, нововведение коснется только непремиальных марок бензина – Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо.

Причиной введения QR-кодов также стало несоблюдение договоренности насчет снижения цены на Аи-92 на обеих сетях АЗС, рассказал Развожаев.

Напомним, ранее в Севастополе и Крыму с конца мая из-за логистических сложностей были введены ограничения на продажу топлива.

Топливо продавалось по QR-кодам в городе с начала июня, а с 4 августа возобновилась свободная продажа на заправках сетей "Атан" и "ТЭС".