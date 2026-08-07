Вашингтон ведет переговоры с Тегераном вполсилы – Трамп

Глава Белого дома заявил о незавидном экономическом положении Ирана. Он подчеркнул, что военно-морская блокада усугубила эту ситуацию.

Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном "вполсилы" из-за серьезных экономических проблем у него. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

"Мы ведем с ними переговоры лишь вполсилы. Мы просто наблюдаем за Ираном, где огромная инфляция и практически нет денег"

– глава Белого дома

Он отметил, что Иран сейчас находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств.

Кроме того, Трамп сравнил американо-иранские переговоры с шахматной партией. Он подчеркнул, что экономическую ситуацию в Исламской Республике усугубила военно-морская блокада, которую устроили США, передает портал Axios.