ФИФА пожаловалась на кампанию против Джанни Инфантино

В ФИФА расстроены скоординированной кампанией против своего президента Джанни Инфантина. В организации отметили, что она нацелена на подрыв их авторитета.

Международная федерация футбола (ФИФА) распространила заявление на фоне слухов о возможном уходе Джанни Инфантино с поста президента организации.

В пресс-службе ФИФА отметили, что скоординированная кампания против Инфантино направлена на подрыв их авторитета.

"Те, кто не пользуется поддержкой национальных ассоциаций, не должны пытаться с помощью обвинений, намеков или дезинформации добиться того, чего не могут достичь посредством установленных демократических процедур"

– ФИФА

В организации подчеркнули, что приветствуют обоснованную критику, но выступают против искажения фактов и распространения необоснованных обвинений. В связи с этим ФИФА намерена решительно реагировать на такого рода инциденты.

Напомним, Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Этим летом стало известно о его намерении продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам, что вызвало масштабную волну недовольства в футбольном сообществе. В частности, УЕФА пригрозил Инфантино бойкотом следующего чемпионата мира, который запланирован на 2030 год.