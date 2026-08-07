Из Азербайджана в Армению отправился поезд с российской пшеницей и каменным углем

Поезд с российской пшеницей и каменным углем отправился из Азербайджана в Армению. Грузовой поезд состоит из 25 вагонов.

Грузовой поезд из 25 вагонов с российской пшеницей и каменным углем отправился со станции Баладжары в Азербайджане в сторону Армении.

Поезд состоит из 15 вагонов с зерном общим весом свыше 1 тыс т, а также 10 вагонов с каменным углем, вес которого суммарно составляет 700 т. Грузовой состав проследует через территорию Грузии.

Отметим, что к настоящему моменту Армения получила свыше 37 тыс т российской пшеницы, которая была отправлена транзитом через Азербайджан. Также в РА было направлено порядка 9 тыс т удобрений из РФ.