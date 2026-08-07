Вестник Кавказа

Анкара допустила присоединение Каира к оборонному соглашению

Анкара допустила присоединение Каира к оборонному соглашению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция готова рассмотреть участие Египта в оборонном соглашение с Саудовской Аравией и Пакистаном.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил о возможности присоединения Каира к оборонному соглашению между Анкарой, Исламабадом и Эр-Риядом, отметив, что Египет обладает значительным военным потенциалом.  

"В будущем, конечно, это (расширение – ред.) возможно. Египет — довольно сильная страна, и его участие могло бы иметь значение для такого формата"

– Джевдет Йылмаз

Ранее Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили оборонное соглашение, которое было закреплено подписями лидеров трех стран. 

Как отметили в СМИ, договоренности очерчивают контуры сотрудничества в области разведки и координации в рамках региональной системы безопасности.

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