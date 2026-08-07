Анкара допустила присоединение Каира к оборонному соглашению

Турция готова рассмотреть участие Египта в оборонном соглашение с Саудовской Аравией и Пакистаном.
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил о возможности присоединения Каира к оборонному соглашению между Анкарой, Исламабадом и Эр-Риядом, отметив, что Египет обладает значительным военным потенциалом.
"В будущем, конечно, это (расширение – ред.) возможно. Египет — довольно сильная страна, и его участие могло бы иметь значение для такого формата"
– Джевдет Йылмаз
Ранее Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили оборонное соглашение, которое было закреплено подписями лидеров трех стран.
Как отметили в СМИ, договоренности очерчивают контуры сотрудничества в области разведки и координации в рамках региональной системы безопасности.