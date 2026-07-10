Глава МИД Израиля ответил на претензии Анкары в отношении Сирии

Министр иностранных дел Израиля отверг критику со стороны главы МИД Турции о том, что Тель-Авив стремиться дестабилизировать ситуацию на территории Сирии и заявил о том, что Еврейское государство защищает суверенитет.

Глава израильского внешнеполитического ведомства Гидеон Саар ответил на слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что Израиль стремиться к дестабилизации Сирии, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

По мнению Саара, Анкаре не следует обвинять Тель-Авив, поскольку турецкое руководство также нарушало сирийский суверенитет и нарушало нормы международного права.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обвиняет Израиль в "дестабилизации Сирии" в связи с тем, что мы принимаем минимальные меры, необходимые для защиты израильских граждан от нападений. Это те же самые турецкие лидеры, которые десятилетиями нарушали суверенитет Сирии, цинично поучая других по вопросам международного права"

– Гидеон Саар

Как считают в Израиле, Турция хочет использовать сирийскую территорию, чтобы подорвать безопасность Израиля, поэтому размещает там свои военные базы, отметил он.

Израиль "контролирует буферную зону, составляющую всего одну десятую процента территории Сирии, чтобы защитить себя от террористических групп, стремящихся атаковать Израиль с юга Сирии", написал также глава МИД Еврейского государства.

Также глава МИД Израиля обвинил сирийских военных в нарушении соглашение о разделении сил между Израилем и Сирией от 1974 года, и напомнил о том, что те зашли буферную зону зимой 2024 года.

"Министр Фидан хочет, чтобы Израиль перестал защищаться от угроз своей безопасности. Этого не произойдет. Израиль продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих граждан от любых угроз"

– Гидеон Саар