Хакан Фидан: нет причин для конфликта между Турцией и Израилем

Турция не видит причин для открытого конфликта между Анкарой и Тель-Авивом, хотя по мере приближения выборов в Израиле все чаще ищут нового врага, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В Израиле достаточно внятных и здравомыслящих людей, которые обладают мудростью и стратегическим мышлением. Они не хотят войны с Турцией, заявил сегодня глава МИД Турецкой Республики Хакан Фидан.

"Не все из них похожи на Нетаньяху и его окружение. Но Нетаньяху и другие по мере приближения выборов, нуждаются во враге. После войны с ХАМАС, Хезболлой и Ираном им нужен еще один враг, чтобы вызвать жалость. Они пытаются сделать это с Турцией"

- Хакан Фидан

Политика и правительство Нетаньяху - это бремя не только для Турции, но и для самого Израиля, для региона, а также бремя и угроза международной безопасности, отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

"Все согласны с тем, что Нетаньяху и его политика представляют угрозу международной и экономической безопасности. И я думаю, Трамп это тоже понимает"

- Хакан Фидан

Анкара хочет образумить Тель-Авив

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал усилия Турции по недопущению прямого военного конфликта с Израилем, о котором все чаще говорят в Тель-Авиве в преддверии внеочередных выборов в Кнессет.

"Важно, что сегодняшнее заявление Хакана Фидана последовало сразу же после проведения саммита НАТО в Анкаре. По всей видимости, тема потенциальной турецко-израильской конфронтации поднималась на полях саммита НАТО, во время встреч президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом – Трамп сам говорил об отношениях между Турцией и Израилем уже после возвращения в Вашингтон. Я думаю, в эти дни Анкара объяснила Вашингтону, что причины эскалации в контактах с Тель-Авивом кроются не в турецких внешнеполитических геостратегических устремлениях, а в той политике, которую Израиль продвигает на международном уровне", - прежде всего сказал он.

"Как мы знаем, израильско-турецкое противостояние прямо или косвенно влияет на принятие решений США по импорту вооружений тем или иным странам в регионе, в том числе самой Турции. Сейчас на повестке дня стоит вопрос о возобновлении поставок в Турции американских истребителей пятого поколения F-35 и, возможно, о возвращении турецких предприятий ВПК в данный американский проект. Заявление Фидана об отсутствии объективных оснований у потенциального турецко-израильского конфликта ложится в этом контексте в последовательную позицию, которую Турция излагает долгое время", - продолжил Турал Керимов.

"Слова Фидана о том, что в риторике Израиля по Турции главенствует внутриполитическая составляющая, вполне справедливы. В преддверии парламентских выборов в Израиле самым активным образом продвигается повестка на продолжение и углубления конфронтации с крупными региональными государствами, в частности, с Турцией. Израильские политики открыто называют Турцию новой угрозой и следующей целью для агрессии и экспансии на Ближнем Востоке после Ирана. Эта предвыборная риторика нацелена на то, чтобы консолидировать электорат крайне правых вокруг концепции Израиля как "осажденной крепости"", - обратил внимание востоковед.

"Турция реагирует на это и стремится развенчать миф о том, что она якобы чем-то угрожает Израилю. Турции действительно нет никакой необходимости каким-то образом идти на военный конфликт с Израилем. Турция достаточно мощная держава, даже региональная сверхдержава, и в этом качестве она может и без военных конфликтов выполнять свои задачи, чтобы мы не раз наблюдали и на Ближнем Востоке, и в смежных регионах", - указал эксперт.

"Стоит отметить, что Турецкая Республика всегда отличалась тем, что заранее сигнализировала о своих намерениях военного характера. Так было и в 1974 году во время операции на Кипре, и во время нескольких военных операций в Сирии в предыдущие десятилетия, и перед операцией "Коготь-Замок" против РПК, и во время поддержки союзников в той же Ливии. Поэтому именно заявлению Турции, озвученному Хаканом Фиданом, стоит доверять – в то время как риторика Израиля о росте потенциала турецко-израильского конфликта является либо профанацией, либо откровенным подлогом, направленным на реализацию своих планов на Ближнем Востоке", - заключил Турал Керимов.