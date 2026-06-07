Ставрополье вошло в десятку регионов-лидеров РФ по турпотоку

Ставропольский край оказался в числе самых популярных направлений для путешествий по стране, приняв почти 650 тыс туристов за первые пять месяцев текущего года.

С января по май 2026 года в Ставропольский край было совершено 649 тыс туристических поездок, что позволило региону войти в десятку лидеров по стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

​В целом турпоток по России за этот период вырос на 6,2% и составил 34,2 млн поездок. Наибольшее количество туристов традиционно приняли Москва (5,2 млн), Краснодарский край (3,2 млн) и Московская область (2,7 млн).

​В аппарате вице-премьера уточнили, что позитивная динамика первых пяти месяцев года подтверждает уверенный рост внутреннего туризма и высокий интерес россиян к путешествиям по стране.

​Напомним, ранее по итогам 2025 года регион посетили 8,4 млн человек, турпоток края снизился на 6,6%. Для развития отрасли на Ставрополье создали программу развития автотуризма до 2035 года.