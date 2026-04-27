Шуша примет IV Глобальный медиафорум

В понедельник, 13 июля, в Шуше пройдет IV Глобальный медиафорум, в работе которого примут участие около 160 представителей медиа, экспертов и руководящих лиц из 54 стран мира и представители около 30 международных информационных агентств.

Уже в понедельник, 13 июля, в культурной столице Азербайджана Шуше стартует двухдневный IV Шушинский Глобальный медиафорум – он пройдет под девизом "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия", сообщили в Агентстве развития медиа.

Участие в форуме уже подтвердили около 160 представителей медиа, экспертов и руководящих лиц из 54 стран мира, а также представители около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаструктур. В работе форума также примут участие представители около 10 международных организаций и компаний.

Ожидается, что в рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии, встречи в формате "один на один" и интерактивные сессии, участники которых обсудят роль медиа в мироустройстве, возрождение общественного доверия, международное сотрудничество в борьбе с дезинформацией, создание безопасной информационной среды на цифровых платформах, медиаэтику и журналистику в эпоху искусственного интеллекта.

Цель, которую ставят перед собой организаторы мероприятия –укрепление цифровой солидарности и обеспечение мира, ставя во главу угла важность ответственного поведения в медиасфере.

Шушинский Глобальный медиафорум уже зарекомендовал себя как одна из влиятельных международных платформ для обсуждения глобальной медиаповестки дня. Темами его предыдущих сессий становились такие вопросы, как цифровая трансформация, влияние искусственного интеллекта на медиа и процессы подготовки новостей, возможности и вызовы, создаваемые этими технологиями, инновации в СМИ и укрепление международного сотрудничества. Стремительные изменения, происходящие в глобальной информационной среде в последние годы, еще больше повысили актуальность этих тем.