Вестник Кавказа

К похоронам Хаменеи готовятся в Мешхеде

Цветы у посольства Ирана
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Иранский Мешхед готовится к церемонии погребения тела погибшего Верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

В городе Мешхед проходит подготовка к проведению церемонии похорон Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщают СМИ.

В четверг в Мавзолее Имама Резы состоится погребение тела погибшего. Также в 2024 году здесь прошли похороны бывшего президента Исламской Республики Эбрахима Раиси.

Согласно официальной информации, шествие с телом Хаменеи начнется ранним утром в по главной улице города, после чего его доставят в Мавзолей.

Уже сейчас в родной город Хаменеи прибыли толпы паломников из других регионов.

В Мешхеде были установлены палатки с приготовленной пищей, фотографии покойного и лавки с сувенирами, на которых изображен Али Хаменеи.

Уточняется, что местные отели сделали скидки для всех приезжих на похороны аятоллы в 50%.

Весь общественный транспорт в городе с 7 по 11 июля объявлен бесплатным.

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